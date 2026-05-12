Суд Югры назначил экс-главе компании 9 лет колонии за взятку в 7 млн рублей

Ханты-Мансийский районный суд назначил бывшему руководителю ООО «Горизонт» 9 лет колонии строгого режима за взятку в 7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Суд признал экс-главу коммерческой организации виновным по статье о даче взятки в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в феврале 2023 года он передал должностному лицу АО «Росгеология» деньги за содействие в заключении договора.

Речь шла о договоре на выполнение работ по цементированию обсадных колонн скважины. Государственный обвинитель представил суду доказательства вины подсудимого.

Суд, с учетом позиции прокуратуры, назначил мужчине 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 21 млн рублей. Кроме того, осужденному на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Приговор пока не вступил в законную силу. В отношении получателя взятки суд ранее уже вынес обвинительный приговор.