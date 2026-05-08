В ХМАО зафиксировали резкий рост активности клещей

В Югре резко выросло количество обращений после укусов клещей – только за минувшую неделю медики зарегистрировали 105 случаев. Число пострадавших увеличилось почти в шесть раз, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, показатель оказался на 62,4% выше среднемноголетнего уровня и превысил данные аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 68 случаев.

Почти треть пострадавших – дети. Их доля среди обратившихся составляет 28,7%.

При этом прививка от клещевого энцефалита была лишь у 31,2% пострадавших. Экстренная профилактика потребовалась более чем 60% обратившихся, а большинство из них получили противоклещевой иммуноглобулин.

Чаще всего жители округа сталкивались с клещами прямо в городах и поселках – на такие случаи пришлось 42,8% всех обращений. Еще 27,6% укусов произошли в лесу, на рыбалке или охоте. На дачах и садовых участках зарегистрировали 16,2% случаев.

Напоминаем, что в Сургуте с 12 мая планируют начать первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ.