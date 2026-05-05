Губернатор Югры открыл Югорский парк в Макеевке после благоустройства территории

В подшефной Макеевке открыли Югорский парк, который благоустроили при участии Югры. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, посетивший город вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. По словам главы региона, рабочий день в Макеевке начался именно с открытия нового общественного пространства.

Парк создали на месте бывшего Сквера 9-й пятилетки. К работам югорские строители приступили в сентябре, и за это время территория заметно преобразилась. Новое пространство получило имя региона, а его одной из главных деталей стали фигуры мамонтов, выполненные по образу скульптур из Археопарка в Ханты-Мансийске. Эта инсталляция получила название «Дружба Югры и Макеевки».

При благоустройстве, как отметил Руслан Кухарук, важной задачей было сохранить и вписать в обновленное пространство памятник мирным жителям Макеевки, погибшим во время массовых обстрелов в 2014 году.

На территории площадью более пяти гектаров также появились амфитеатр, цветомузыкальный фонтан, несколько детских площадок, скейт-парк, зоны для настольного тенниса, падела и городков. Кроме того, в парке установили малые архитектурные формы, освещение и систему видеонаблюдения, а также предусмотрели место для торговых павильонов и парковки.

Губернатор выразил уверенность, что Югорский парк станет одним из любимых мест отдыха для жителей Макеевки разных возрастов.