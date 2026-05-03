Полиция Югры предотвратила передачу мошенникам 40 тысяч евро семьи из Когалыма

Сотрудники полиции Югры предотвратили хищение семейных сбережений в размере 40 тысяч евро у жительницы Когалыма. Девушку, которая ночью забрала деньги из дома и уехала в Сургут, нашли в одном из торговых центров. Об этом сообщили в полиции Югры.

По данным силовиков, 19-летняя жительница Когалыма действовала по указанию телефонных мошенников. Аферисты представились силовиками, запугали ее якобы предстоящими обысками и убедили вывезти наличные для передачи курьеру под предлогом декларирования.

Полицейские быстро установили маршрут ее передвижения и вышли на место встречи в Сургуте. Там задержали 20-летнюю жительницу города, которая, по версии следствия, должна была забрать деньги и передать их дальше.

К этому моменту девушка из Когалыма успела передать ей около 20 тысяч евро. Во время личного досмотра у задержанной изъяли 10 тысяч евро и около 380 тысяч рублей.

Как пояснила сама сургутянка, она тоже выполняла указания неизвестных. По ее словам, ей угрожали уголовным преследованием семьи якобы за финансирование Украины и требовали соблюдать полную секретность. На встрече в торговом центре она использовала кодовое слово «белый бакс», после чего получила свертки с деньгами. Часть валюты она успела обменять и перевести через банкоматы на счета кураторов около 480 тысяч рублей.

По факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Изъятые деньги уже вернули законной владелице, следственные действия продолжаются.