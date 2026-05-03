В Югре ночью 3 мая ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду

В восточной части Югры 3 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Об этом говорится в прогнозе Ханты-Мансийского ЦГМС, на который ссылается МЧС Югры. Под действие неблагоприятных погодных явлений попадут сразу несколько городов и районов округа.

По данным синоптиков, сильный ветер прогнозируется в Сургутском и Нижневартовском районах, а также в Сургуте, Когалыме, Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном.

МЧС Югры рекомендует жителям обходить шаткие конструкции и линии электропередачи, соблюдать осторожность на дорогах, держать дистанцию и не превышать скорость. Автомобилистов также просят не оставлять машины рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

В случае происшествий жителям советуют звонить по номеру 112.