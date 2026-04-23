ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
​Югорчане выбирают, какие общественные пространства преобразятся в городах и поселках региона

От скверов до набережных: в Югре стартовало голосование за объекты благоустройства

​Югорчане выбирают, какие общественные пространства преобразятся в городах и поселках региона
Фото администрации Сургута

В России стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Начало новому этапу выбора общественных пространств дал Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения III Всероссийской муниципальной премии «Служение». До 12 июня жители страны старше 14 лет могут определить, какие территории в их городах и поселках должны быть благоустроены в первую очередь.

Для Югры это голосование вновь становится не формальной процедурой, а реальным инструментом влияния на облик населенных пунктов. От автономного округа в этом году в нем участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Это парки, скверы, набережные, общественные пространства в жилых районах и другие площадки, которые предлагается преобразить по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Югры Руслан Кухарук напомнил, что в прошлом году по этой программе в регионе удалось благоустроить 15 пространств. Это скверы, детские и спортивные площадки, которые выбрали сами жители. Глава региона призвал югорчан активнее включаться в голосование и в этот раз, подчеркнув, что именно от участия людей зависит, какие территории получат развитие в ближайшие годы. Перечень всех объектов размещен на федеральной платформе, там же можно поддержать понравившийся проект.

В Югре у каждого муниципалитета — своя повестка благоустройства. Так, в Ханты-Мансийске жителям предлагают выбрать между территорией «Долина ручьев», сквером «Точка Конфлюэнции», Аллеей спортивной славы Югры, строительством стелы при въезде в город на Тобольском тракте, созданием сквера «Влюбленных» и рядом других объектов. В Белоярском в список вошли набережная в районе озера Школьное и сквер героев СВО. В Лангепасе предлагают поддержать создание сквера матери, а в Березове — парк на улице Молодежной. Самый большой перечень объектов подготовил Нефтеюганск: здесь на голосование вынесены сразу восемь территорий, в том числе сквер в районе набережной у композиции «Первопроходцы» и общественные пространства в нескольких микрорайонах.

Отдельное внимание — Сургуту, где также началось голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Здесь жителям предлагают выбрать одну из трех инициатив: сквер Энергетиков, парковую зону в 37 микрорайоне или сквер в 32 микрорайоне. Глава города Максим Слепов отметил, что все эти предложения исходят от самих сургутян и были отобраны по критериям социальной значимости и востребованности в конкретных районах. По его словам, с 2019 года благодаря федеральному проекту в Сургуте уже реализовали 25 проектов, а ежегодно в голосовании участвуют более 40 тысяч жителей.

При этом в 2026 году в Сургуте продолжится благоустройство тех пространств, которые люди поддержали в прошлом году. В работу уже вошли четыре объекта: два участка в экопарке «За Саймой» и два участка набережной правого рукава водохранилища Сайма. Здесь предусмотрены устройство прогулочной набережной и тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн, а также современное освещение. Это еще одно подтверждение того, что голосование напрямую связано с реальными изменениями городской среды.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин назвал всероссийское голосование уникальным общенациональным инструментом, который объединяет федеральные институты развития, муниципальные команды, волонтеров и самих жителей. По его словам, за пять лет интерес граждан к этой процедуре заметно вырос: если в 2021 году в голосовании участвовали 9,7 миллиона человек, то в 2025-м — уже 16,6 миллиона. Такая динамика показывает, что люди все активнее хотят влиять на то, как меняются их города и поселки.

За время работы программы «Формирование комфортной городской среды» в стране преобразилось более 80 тысяч территорий. Югра в этом процессе остается одним из активных участников, а новый этап голосования дает жителям региона возможность снова напрямую определить, какие пространства должны стать удобнее, современнее и привлекательнее. Для этого достаточно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться через Госуслуги, выбрать свой муниципалитет и поддержать один объект. Итоги этого выбора станут основой будущих преобразований — тех самых, которые спустя время жители смогут увидеть уже не на экране, а у себя во дворе, в своем микрорайоне или на городской набережной.


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

