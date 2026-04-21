Форум «Есть результат» в Ханты-Мансийске стал точкой старта для Народной программы 2.0

В Ханты-Мансийске прошел III итоговый форум «Есть результат», на котором в Югре подвели промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и обозначили контуры нового пятилетнего этапа. Центральной темой стало исполнение «Карты развития Югры» — регионального сегмента программы, сформированного на основе предложений жителей округа. Именно поэтому форум объединил сразу две задачи: публичный отчет о проделанной работе и сбор новых инициатив, которые должны лечь в основу Народной программы 2.0.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая на пленарном заседании, напомнил, что первые два этапа форума ранее прошли в Нижневартовске и Сургуте. По его словам, все пять лет команда региона работала над задачами, которые сформировали сами жители. В итоговый документ программы вошли 553 проекта, и сегодня, отметил глава региона, можно ответственно говорить о том, что около 80 процентов из них уже реализованы. Он подчеркнул, что многие инициативы изначально существовали лишь как идея или эскиз, а средства на них не были предусмотрены даже в среднесрочной бюджетной перспективе. Тем не менее, по оценке губернатора, именно эти проекты в итоге изменили территории и отношение людей к своим городам и поселкам.

Руслан Кухарук особо отметил принципиальную особенность народной программы: ее формируют не чиновники и не политики, а жители. По его словам, именно в этом состоит и ее сила, и ее главный вызов для власти. Независимо от того, кто занимает ту или иную должность, эти задачи должны быть доведены до конца, потому что это не проект отдельного политика, а общественный запрос, сформулированный людьми. В этом году, добавил губернатор, предстоит завершить еще 79 проектов, которые войдут в очередной строительный сезон.

Масштаб уже реализованного на форуме подтверждали конкретными цифрами. За время действия программы в Югре построены образовательные, медицинские и спортивные объекты, благоустроены общественные пространства, проложены сотни километров дорог. Только в сфере образования появились 13 новых детских садов, создано более двух тысяч дополнительных мест для дошкольников, отремонтированы пять школ искусств, построены 22 новые школы и модернизированы еще 47. В транспортной сфере отремонтировано 678 километров автомагистралей, а одним из крупнейших инфраструктурных достижений стал запуск движения по новому мосту через Обь в районе Сургута.

Отдельный акцент на форуме сделали на социальной инфраструктуре. По народной программе в округе построены четыре поликлиники, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий, отремонтированы еще 56 медицинских учреждений. В числе наиболее значимых объектов участники назвали и Центр охраны материнства и детства, открытый в 2021 году. В спортивной сфере за неполные пять лет в Югре построили 319 объектов и еще в 309 провели ремонт. Кроме того, благоустроены более 620 дворов и общественных территорий.

Секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев в рамках визита в Ханты-Мансийск затронул и темы, которые должны войти в новый программный цикл. Во время встречи с учениками и педагогами школы №2 он заявил, что в Народной программе 2.0 найдут отражение вопросы защиты чести и достоинства учителей. По его словам, это те темы, которые требуют не только включения в партийный документ, но и дальнейшего отражения в федеральном законодательстве. Саму школу, построенную по народной программе, Якушев осмотрел вместе с Русланом Кухаруком и председателем Думы Югры Борисом Хохряковым.

Председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков подчеркнул, что форум охватил все муниципальные образования округа. По его словам, он символично объединил отчет о реализации «Карты развития Югры» и диалог с людьми, экспертами и представителями власти для формирования нового документа на ближайшие пять лет. Он напомнил, что пять лет назад югорчане обозначили ключевые запросы — строительство школ и больниц, ремонт дорог, повышение качества жизни в конкретных населенных пунктах. В итоге программа стала настоящей дорожной картой развития округа.

Борис Хохряков уточнил, что на сегодняшний день реализовано 433 проекта из 553, и этот результат, по его оценке, особенно важен с учетом масштаба программы и внешних условий — санкций, внешнеполитического давления и колебаний нефтяных котировок. При этом за цифрами, подчеркнул он, стоят конкретные перемены в жизни людей. Когда речь идет о почти 700 километрах отремонтированных дорог, это означает более безопасный путь до работы, школы и медучреждений. Когда строятся новые ФАПы, медицинская помощь становится ближе к жителям отдаленных территорий. Когда благоустраиваются сотни территорий, города и поселки становятся комфортнее.

В качестве одного из самых ярких примеров он назвал мост «Звезда Оби», построенный в районе Сургута с опережением графика на год. По его словам, значение этого объекта выходит далеко за пределы инженерных характеристик: мост включен в федеральные транспортные коридоры, обеспечивает логистическую связность и открывает новые возможности для развития торговли, промышленности и туризма. Не менее важным он назвал и результаты программы расселения аварийного жилья: за прошедшие годы новые квартиры получили почти 63 тысячи жителей, а Югра стала одним из лидеров страны по ликвидации непригодного жилфонда.

Теперь работа переходит в следующую фазу. На стадии реализации находятся 156 проектов, из них 79 должны завершить до конца текущего года. Кроме того, за время действия предыдущей программы жители направили еще 255 новых инициатив, а в ходе нынешней серии форумов «Есть результат» в округе уже собрали более полутора тысяч предложений. Именно они станут основой Народной программы 2.0, в которой, как подчеркивают участники форума, должны быть учтены новые вызовы, вопросы комплексного развития территорий, человеческого капитала и поддержки участников специальной военной операции. Так Югра завершает один этап большого общественного договора и одновременно начинает следующий — снова с опорой на запросы людей.