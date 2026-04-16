В Югорске подростки похитили ВАЗ из гаражного кооператива и застряли в сугробе во время погони

В Югорске автоинспекторы задержали двух несовершеннолетних местных жителей, которых подозревают в краже автомобиля ВАЗ 21140 из гаражного кооператива. Об этом сообщила полиция Югры. После похищения подростки попытались скрыться от патруля ДПС, но машина застряла в сугробе.

По данным полиции, во время патрулирования сотрудники заметили ВАЗ, который выезжал со стороны гаражного кооператива. Инспекторы включили спецсигналы и через громкоговоритель потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал это требование и продолжил движение.

Во время непродолжительной погони автомобиль съехал в сугроб и застрял. После этого водитель бросил машину и попытался убежать, но его быстро задержали полицейские.

Как установили правоохранители, за рулем находился житель Югорска 2009 года рождения, у которого не было водительских прав. Позже к сотрудникам подошел владелец автомобиля и подтвердил, что не передавал подростку машину. По версии полиции, двое приятелей 2009 и 2007 годов рождения заранее договорились и тайно похитили отечественный автомобиль.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили административные материалы по статьям 19.3, части 2 статьи 12.25 и статье 12.7 КоАП РФ. Кроме того, следственный отдел ОМВД по Югорску возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъяли и поместили на стоянку городского отдела полиции.