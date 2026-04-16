На трассе Сургут — Когалым в 2026 году отремонтируют более 5 километров дороги

В Югре в 2026 году отремонтируют участок трассы Сургут — Когалым протяженностью более 5 километров. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на управление автодорог округа. Работы пройдут на автодороге «Север» в Сургутском районе — с 70-го по 75-й километр.

Как уточняется, состояние этого участка давно не соответствовало нормативам. На дороге образовались просадки, трещины и колея.

Подрядчик приступит к ремонту, как только позволят погодные условия. Дорожники снимут старое покрытие, уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепят обочины и установят дорожные знаки. Разметку нанесут термопластиком со светоотражающими микростеклошариками, чтобы ее было лучше видно ночью и в плохую погоду.

На время ремонта движение организуют по одной полосе. Безопасность будут обеспечивать с помощью предупреждающих знаков и технических средств. Завершить работы планируют осенью 2026 года.

Трасса входит в опорную сеть России. Она соединяет Сургут, Когалым, Покачи и обеспечивает выход на Ямал, поэтому ее состояние напрямую влияет на безопасность и комфорт для тысяч водителей. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».