Рассказываем, что больше всего подорожало в Югре в марте

К концу марта цены на товары и услуги в Югре выросли в среднем на 3,1% по сравнению с декабрем прошлого года. Для сравнения, по России этот показатель составил 3,0%, сообщает пресс-служба Тюменьстата.

Продукты

Цены на продовольственные товары в Югре с начала года увеличились на 3,8% (по России ‒ на 3,2%).

Заметнее всего выросли цены на яйца ‒ на 24,7%, а также на плодоовощную продукцию ‒ на 14,9%. Подорожали сахар (на 5,3%), крупы и бобовые (на 4,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 3,5%), кондитерские изделия (на 3,3%), а также колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 2,8%).

Рост цен на подсолнечное масло, макаронные изделия, рыбу и морепродукты не превысил 1%.

При этом ряд продуктов подешевел. Сливочное масло стало дешевле на 3,5%, сыр ‒ на 2,2%, молоко и молочная продукция ‒ на 2,0%. Снижение цен на мясо и птицу составило менее 1%.

Алкогольные напитки подорожали на 6,4%.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,2% (по России ‒ на 1,4%).

Сильнее всего подорожали телерадиотовары ‒ на 4,9%, медикаменты ‒ на 2,0%, табачные изделия и мебель ‒ на 1,8%, строительные материалы ‒ на 1,4%.

Цены на одежду, обувь и трикотажные изделия выросли менее чем на 1%.

В то же время снизились цены на отдельные категории товаров. Моющие и чистящие средства подешевели на 2,1%, электротовары и бытовая техника ‒ на 1,7%, парфюмерно-косметические товары ‒ менее чем на 1%.

Топливо

Бензин с начала года подорожал на 3,1%, дизельное топливо ‒ на 1,7%.

Услуги

Сильнее всего в Югре выросли тарифы на услуги ‒ на 4,8% (по России ‒ на 4,6%).

Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере зарубежного туризма ‒ сразу на 27,9%. Значительно подорожали услуги пассажирского транспорта ‒ на 20,1%, а также услуги правового характера ‒ на 18,4% и ветеринарные услуги ‒ на 17,2%.

Также выросли цены на услуги физической культуры и спорта (на 7,2%), медицинские услуги (на 4,9%), бытовые (на 3,1%), образование, услуги учреждений культуры и санаторно-оздоровительные ‒ на 2,2%, гостиницы ‒ на 2%, телекоммуникационные услуги ‒ на 1,4% и дошкольное воспитание ‒ на 1,2%.

При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги, включая аренду жилья, остались на уровне декабря 2025 года. Незначительное снижение (менее 1%) зафиксировано в сфере банковских и страховых услуг.