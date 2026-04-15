Губернатор Югры сделал первый ход на турнире имени Карпова в Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Руслан Кухарук сделал первый ход на международном шахматном турнире имени Карпова, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ugra-news.ru. На первой доске глава региона сыграл за армянского гроссмейстера Арама Акопяна в партии против венгра Беньямина Гледуры. Глава региона двинул пешку с поля E2 на E4. В итоге партия завершилась вничью.

Перед началом игр губернатор обратился к участникам и отметил, что в Югру приехали сильнейшие шахматисты не только из разных регионов России, но и из других стран. «Я рад приветствовать вас на открытии нашего турнира. Это здорово, что не только из нашей страны, но и из многих стран мира лучшие игроки приехали сюда. Шахматы — не просто вид спорта, а часть нашей традиции, культуры и жизни», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Главный судья соревнований Мерхдад Пахлеванзаде поблагодарил Россию и Югру за организацию турнира и напомнил участникам регламент. По его словам, контроль времени составляет 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Он также уточнил, что турнир проходит по круговой системе и до 40-го хода игроки не могут соглашаться на ничью.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер в разговоре с журналистами подчеркнула значение турнира для международного шахматного диалога. По ее словам, в 2025 году соревнования вошли в отборочный цикл ФИДЕ, а в этом году впервые проходят в формате «быстрой классики».