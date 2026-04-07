В Югре суд запретил распространять сайты с инструкциями по изготовлению электроудочек

В Югре суд признал запрещенной к распространению информацию на сайтах, где публиковались инструкции по изготовлению электроудочек и материалы о незаконном вылове рыбы с помощью электротока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебного департамента Югры. Речь идет о решении Урайского городского суда, который рассмотрел административное дело после мониторинга интернет-ресурсов.

Во время проверки правоохранители выявили страницы, где в открытом доступе размещались сведения о запрещенных орудиях вылова водных биологических ресурсов. На этих сайтах были опубликованы схемы и инструкции по самостоятельному изготовлению таких снастей, при этом для просмотра материалов не требовались регистрация и ограничения доступа.

Суд установил, что распространение подобных сведений противоречит российскому законодательству. В решении отмечается, что такой контент побуждает к противоправным действиям и наносит ущерб окружающей среде.

В итоге информацию на этих ресурсах признали запрещенной для распространения в России. Копию решения направили в управление Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу, чтобы включить интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.