В Югре закрывают зимники из-за потепления и таяния льда

В ХМАО завершается сезон зимних автодорог: с 08:00 1 апреля движение по оставшимся зимникам и ледовым переправам Октябрьского района будет полностью закрыто. Об этом сообщает Управление автодорог Югры.

«В местах, где зимняя автомобильная дорога и ледовая переправа закрыта, выставляются запрещающие дорожные знаки и создаются искусственные заграждения. В целях недопущения происшествий на автозимниках и ледовых переправах Югры, провалов техники под лёд просим соблюдать правила безопасности и строго выполнять требования установленных дорожных знаков», − говорится в сообщении.

Закрытие зимников в округе проходит поэтапно. Первым еще 19 марта закрыли автозимник «пгт. Мортка − п. Нижняя Тавда» в Кондинском районе. Снижение грузоподъемности на других дорогах началось ранее на фоне устойчивых плюсовых температур.

Сейчас полностью закрыты зимники и ледовые переправы в Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском и Березовском районах.

В Нижневартовском районе закрыты маршруты «г. Нижневартовск − д. Вампугол – с. Былино», включая ледовую переправу через реку Обь и протоку Чехломей.

В Октябрьском районе прекращено движение по ряду направлений, включая дороги «д. Нарыкары – д. Мулигорт – с. Перегребное», «69 карьер – с. Пальяново», «п. Сергино – пгт. Андра», «пгт. Приобье – с. Перегребное» и другие участки с ледовыми переправами через Обь и протоки.

В Белоярском районе пока действуют ограничения: на зимнике «г. Белоярский – с. Полноват» запрещено движение транспорта массой более 5 тонн.

В Управлении автодорог подчеркивают, что закрытие зимников – ежегодная мера, связанная с сезонным таянием льда и необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения.