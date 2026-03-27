Руслан Кухарук анонсировал в Югре запуск медицинского проекта студенческих отрядов

В Югре в 2026 году запустят медицинский трудовой проект студенческих отрядов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам встречи с председателем правления Российских студенческих отрядов, депутатом Госдумы Юлией Дрожжиной. На встрече стороны обсудили работу регионального отделения движения и его дальнейшее взаимодействие с правительством округа и работодателями.

По словам главы региона, решение о создании регионального отделения приняли в 2024 году. За два года число студенческих отрядов в Югре выросло с 5 до 30, а количество участников достигло 687 человек.

Кухарук отметил, что движение востребовано и у молодежи, и у работодателей. Уже сейчас с организацией активно сотрудничают строительные компании региона, привлекая студентов к крупным проектам. В качестве примера губернатор привел строительство мостового перехода через Обь в Сургуте, где в прошлом году в рамках всероссийской студенческой стройки работали 200 студентов из 13 регионов страны.

В этом году, как уточнил губернатор, студотрядовцы со всей России будут работать в больницах городов и поселков Югры. Предполагается, что это поможет усилить кадровый потенциал региона и даст студентам практический опыт.

Власти округа, по словам Руслана Кухарука, намерены и дальше поддерживать региональное отделение организации, сохраняя преемственность традиций студенческих отрядов, которые в советское время участвовали в освоении Западной Сибири.