Кардиохирурги Сургута удалили у 26-летней пациентки гигантскую миксому сердца

В Окружном кардиоцентре Сургута кардиохирурги удалили гигантскую миксому из левого предсердия 26-летней пациентки. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. Девушку экстренно доставили в Сургут из Нижневартовска, а операцию провели ночью без промедления.

По данным депздрава, опухоль размером 5×8 сантиметров занимала практически все левое предсердие. Новообразование нарушало работу не только сердца, но и печени с почками, поэтому счет шел на время.

Как уточняется, миксома росла несколько лет и долго никак себя не проявляла. Первые тревожные симптомы появились лишь за три недели до госпитализации: у пациентки держалось высокое давление, появились выраженные отеки, а вес увеличился почти на 10 килограммов. Только после этого девушка обратилась за медицинской помощью.

После УЗИ сердца в Нижневартовской окружной клинической больнице врачи заподозрили серьезную патологию и срочно запросили телемедицинскую консультацию у специалистов кардиоцентра. Решение о переводе приняли сразу.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре и готовится к этапу кардиореабилитации.

«Мне следовало сразу обратиться к врачу, а не терпеть почти месяц. Сейчас я это понимаю», — делится девушка.

В депздраве напомнили, что миксома считается доброкачественным образованием, однако при такой локализации состояние может стать критическим. Врачи подчеркивают, что регулярные профилактические осмотры и внимание к новым симптомам помогают вовремя выявлять опасные изменения.