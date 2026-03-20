В Тюменской области задержали группу по делу о похищении людей для работ в Югре и на Ямале

В Тюменской области задержали шестерых фигурантов уголовного дела о похищении людей и принудительном труде на строительных объектах в Югре и на Ямале. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на Следственный комитет России. По версии следствия, группа действовала с 2018 по 2026 год.

Как считают следователи, обвиняемые искали людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, обманом заманивали их в квартиры в Тюмени, а затем, угрожая насилием и применяя его, удерживали там. После этого людей незаконно вывозили на стройки в Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ для принудительных работ.

По данным следствия, жертвами группы стали 20 человек. Всех их освободили. Сейчас силовики продолжают устанавливать других возможных участников и людей, которые могли пострадать от действий фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении людей группой лиц из корыстных побуждений. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следственное управление СК России по Тюменской области просит всех, кто располагает значимой для следствия информацией, обращаться по телефону оперативной связи: 8-904-491-43-25. Анонимность гарантируется.