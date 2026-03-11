​Правительство Югры продлило выплаты участникам СВО до 1 мая 2026 года и упростило получение мер поддержки

Правительство Югры внесло изменения в постановление о едином перечне прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для участников специальной военной операции и членов их семей. Одно из ключевых решений — продление периода предоставления денежных выплат в размере 2 млн 650 тыс. и 3 млн 550 тыс. рублей до 1 мая 2026 года.

Об этом сообщает ugra-news.ru. Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил, что решение принято с учетом запросов ветеранов СВО и направлено на упрощение порядка назначения мер поддержки и повышение доступности этих услуг для жителей региона.

Изменениями также предусмотрена возможность подавать заявления на получение мер поддержки через МФЦ. Кроме того, сроки рассмотрения заявлений на оплату газификации жилых помещений для участников СВО и их семей, а также на денежную выплату семьям с детьми, поступающими на программы среднего профессионального или высшего образования, сокращены с 10 до 5 дней.

Правительство округа также установило денежную выплату при ранении, контузии, травме или увечье для жителей Югры без условия об отсутствии права на аналогичную поддержку в другом регионе. Отдельно утверждена выплата в размере 100 тыс. рублей добровольцам, в том числе в случае исключения из добровольческого формирования по состоянию здоровья.

В публикации также напоминается, что в Югре действует выплата в 4,1 млн рублей при заключении контракта с Вооруженными силами России, а годовой доход военнослужащего по контракту составляет не менее 6,6 млн рублей.