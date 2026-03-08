​В Югре во второй половине марта ожидают потепление до 0 градусов

В Югре после морозного начала марта ожидается потепление во второй половине месяца — температура может подняться до 0 градусов. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на прогноз Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в марте составит от -4 до -9 градусов, что на пару градусов выше нормы. В РИЦ «Югра» отмечают, что это говорит о более теплой середине и конце месяца.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», потепление ожидается уже в середине марта: в округе температура может подняться до 0 градусов как днем, так и ночью.

При этом для второй половины месяца будут характерны температурные перепады. Разница между периодами потепления и похолодания может достигать 10 градусов.

Также в марте прогнозируют более 20 пасмурных дней. Солнечных дней будет немного, а количество осадков, по оценке синоптиков, останется в пределах нормы без затяжных снегопадов.