В Югре за два месяца приняли почти 400 решений о выдворении иностранцев

С начала 2026 года из Югры выдворили 259 иностранных граждан, еще в отношении шести человек приняты решения о депортации. Кроме того, вынесено 507 решений о запрете на въезд в Россию. Об этом сообщили в телеграм-канале Полиция Югры.

«Проверки прошли на стройках, рынках, в промышленных зонах и местах проживания иностранных граждан. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий пресечено 1 397 административных правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ и ст. 19.27 КоАП РФ», − говорится в сообщении.

По материалам проверок возбуждено 156 уголовных дел по статьям 322, 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ. Всего с начала года принято 399 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

В УМВД России по ХМАО добавили, что работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается. Полицейские также напоминают иностранным гражданам о необходимости соблюдать правила въезда, проживания и трудовой деятельности на территории страны.

Сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства жители региона могут круглосуточно по телефону 102.