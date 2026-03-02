Югра вышла в топ-110 премии «Служение» с четырьмя проектами

Югра попала в топ-110 лучших инициатив страны III Всероссийской муниципальной премии «Служение»: округ представляют сразу четыре проекта. Народное голосование проходит со 2 марта по 6 апреля, а церемония награждения запланирована на 21 апреля в рамках форума «МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ».

Об этом сообщил РИЦ «Югра». Всего на премию подано 61 400 заявок, из них 2 190 — от региона. В финал вышли четыре инициативы из разных муниципалитетов.

Проект «Отчет Главы: Новые горизонты» из Нефтеюганского района предлагает новый формат общения с жителями: стандартный доклад заменили короткометражные фильмы. По данным организаторов, участие граждан в предварительных опросах выросло на 60%.

Ханты-Мансийск в финале представляет городской форум «Мама и Малыш», направленный на поддержку семей, материнства и детства. В рамках форума провели пять секций, в которых участвовали 6 000 человек и 46 профильных специалистов.

Нижневартовск вышел в финал с проектом «Калькулятор для расчетов издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» — цифровым инструментом для бизнеса, который должен снижать административные барьеры.

Еще одна инициатива — «Место силы» из сельского поселения Сосновка Белоярского района. Это этнокультурный парк «Ай Курт», который стал точкой притяжения туристов и помогает популяризировать культуру коренных народов.

Премия «Служение» учреждена по поручению президента России и вручается муниципальным служащим за вклад в развитие территорий и повышение качества жизни. В РИЦ «Югра» также напомнили, что регион уже показывал высокие результаты: в 2025 году призерами стали Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский район и Когалым, а в 2024 году первые места в своих номинациях заняли проекты волонтера Кристины Филиппенко и главы Мегиона Алексея Петриченко.

Поддержать инициативы югорчан можно на сайте премии.