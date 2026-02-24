16+
​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей?

Налоговая служба Югры перейдет на двухуровневую систему с 23 марта

​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей?
Фото: ru.freepik.com

С 23 марта 2026 года налоговые органы Югры перейдут на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили siapress.ru в ИФНС.

Все налоговые инспекции и их территориальные подразделения будут присоединены к УФНС России по Югре. Управление станет правопреемником их функций, прав и обязанностей.

Для жителей округа, как отмечают в ведомстве, изменения не повлияют на порядок получения услуг. Прием граждан продолжится по действующим адресам:

УФНС России по ХМАО (г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 2).

Территориально-обособленные рабочие места в городах:

– г. Сургут (ул. Республики, д. 73/1, ул. Геологическая, д. 2);

– г. Нижневартовск (ул. Менделеева, д. 13);

– г. Нефтеюганск (12 мкр., д. 18а);

– г. Югорск (ул. Гастелло, д. 1);

– г. Урай (ул. Садовая, д. 1);

– г. Нягань (ул. Интернациональная, д. 45);

– г. Когалым (ул. Бакинская, д. 4);

– г. Белоярский (ул. Молодости, д. 8);

– г. Лангепас (ул. Комсомольская, д. 3Б).

«Режим работы операционных залов и перечень оказываемых услуг существенно не изменятся. Получить услугу можно будет в любом подразделении без привязки к месту регистрации. Управление обращает внимание, что при предоставлении отчетности необходимо будет указывать в поле «Представляется в налоговый орган (код)» код налогового органа – 8600», − говорится в сообщении.

Изменения затронут Мегион: офис налоговой службы в этом городе будет закрыт. Жителям предложат обращаться в подразделение в Нижневартовске или в филиал МФЦ Югры.

В ФНС подчеркивают, что модернизация структуры проходит по всей стране. Ее цель − повысить эффективность налогового администрирования и упростить взаимодействие с налогоплательщиками.

Получить услуги также можно через МФЦ, электронные сервисы на сайте nalog.gov.ru или по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.


Сегодня в 14:06
