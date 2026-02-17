В Радужном суд конфисковал электросамокат и назначил штраф 200 тысяч рублей за повторную нетрезвую езду

Радужнинский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в повторном управлении механическим транспортным средством в нетрезвом виде. О решении суда сообщили в прокуратуре Югры.

По данным надзорного ведомства, мужчина ранее уже был привлечен к административному наказанию за нетрезвое вождение. В августе 2025 года он снова сел за руль электросамоката после употребления спиртных напитков и передвигался по дорогам города. Его остановили сотрудники ГАИ.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновному штраф 200 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Электросамокат марки MIDWAY AMIX PRO, принадлежавший осужденному, конфискован и обращен в доход государства.