В школах Югры с 1 сентября 2026 года введут урок «Духовно-нравственная культура России»

С нового учебного года в расписании пятиклассников Югры появится новый предмет — «духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Как сообщает РИЦ «Югра», это решение принято Минпросвещения РФ и будет действовать по всей стране.

Отмечается, что дисциплина направлена на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Вводить курс планируют постепенно: в 6-7-х классах югорских школ его начнут изучать на год позже — в 2027/28 учебном году.

«Поэтапное введение курса позволит выстроить системную и качественную работу в школах округа. Для нас важно, чтобы новые образовательные решения внедрялись без перегрузки детей и с учетом региональной специфики, — прокомментировал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. — Мы готовы обеспечить методическую поддержку педагогов и создать условия для содержательной реализации предмета».

Перед запуском курса в образовательных организациях региона планируют обновить рабочие программы, организовать методическое сопровождение педагогов и провести информационную работу с родителями.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года пятиклассники в Югре будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех. Для учащихся 6 и 7-х классов новшество начнет действовать с 1 сентября 2027 года. В Минпросвещения ранее объясняли, что это сделано для оптимизации нагрузки и перераспределения учебного времени.