В Югре предупредили о мошенниках, которые обещают вернуть деньги за отопление и ведут на фишинговые сайты

В Югре зафиксировали рассылку фейковых сообщений от имени управляющих компаний: мошенники обещают «вернуть деньги за отопление» и другую якобы возникшую переплату за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

По описанию схемы, человеку приходит сообщение в мессенджере или на электронную почту с указанием суммы «возврата» и ссылкой, по которой предлагают перейти «для оформления перевода». В публикации подчеркивается, что такие ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи данных банковских карт.

В департаменте ЖКК и энергетики напомнили, как происходит перерасчет на самом деле: управляющие и ресурсоснабжающие организации не делают прямые переводы на карту. Если переплата действительно есть, сумму автоматически учитывают в следующих платежках.

Чтобы снизить риск обмана, коммунальные службы переводят общение с жителями в защищенные каналы. Для официальных запросов рекомендуют использовать приложение «Госуслуги. Дом».