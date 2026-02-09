Суд Югры взыскал 1,7 млн рублей с бывшего сотрудника полиции по делу о взятках

Суд Югры взыскал в доход государства более 1,7 млн рублей с бывшего должностного лица МВД в рамках дела о коррупции, хотя уголовное преследование в отношении него ранее прекратили. Об этом сообщил канал «Суды Югры».

Как указано в сообщении, 5 февраля 2026 года судебная коллегия по уголовным делам окружного суда рассмотрела апелляционное представление по этому делу. Суд первой инстанции установил, что фигуранта обвиняли в систематическом получении взяток от предпринимателя в 2015-2017 годы, когда он занимал высокую должность в полиции. По версии обвинения, взамен он обеспечивал покровительство незаконному бизнесу по продаже алкогольной продукции. Всего ему вменяли получение шести взяток на сумму 1 749 013 рублей. Также он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с незаконными указаниями подчиненным.

При этом 24 октября 2025 года суд первой инстанции прекратил уголовное дело, сославшись на специальные нормы закона (ст. 28.2 УПК РФ, ст. 78.1 УК РФ), поскольку после увольнения из органов внутренних дел фигуранта призвали на военную службу и он участвовал в специальной военной операции. Вопрос о конфискации предметов взятки тогда не был решен.

Судебная коллегия окружного суда согласилась с доводами апелляционного представления и изменила постановление первой инстанции. Не отменяя решение о прекращении уголовного преследования, апелляция постановила взыскать с фигуранта в доход государства сумму, эквивалентную полученным взяткам. По данным суда, к взысканию определено 1 732 814 рублей.

Для обеспечения исполнения решения суд также сохранил арест на земельный участок, принадлежащий фигуранту.