Резидент Технопарка Югры получил грант Сколково почти на 10 млн рублей на 3D-скаффолды

Резидент Технопарка Югры Алексей Лаврик получил грант от Сколково на доработку проекта по созданию 3D-скаффолдов на основе аллогенной соединительной ткани. Общий размер поддержки составил почти 10 млн рублей, сообщили в департаменте промышленности Югры.

Проект ранее становился победителем Акселератора технологических стартапов в Югре в 2023 году, а также был отмечен Лабораторией инноваций MedLab и вошел в число финалистов конкурса «Инновации в реабилитации».

Как поясняется, речь идет о биоимплантах с коллагеновой и костной матрицей, насыщенных секретом стволовых клеток. По информации департамента, такие решения ускоряют регенерацию тканей, активируют клетки, уменьшают инвалидность и вдвое сокращают сроки реабилитации. Высокая приживляемость позволяет применять разработки в стоматологии, ортопедии, травматологии, дерматологии и хирургии.

Сейчас команда проводит испытания и внедрение в ветеринарных клиниках, планирует запуск опытной партии, создает систему контроля качества, оформляет патент и регистрирует препарат.

В департаменте промышленности Югры добавили, что продолжают поддерживать инновационные проекты, направленные на локализацию производств в регионе.