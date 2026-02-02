В Югре за месяц выявили 23 нарушения у владельцев оружия

В ХМАО за январь 2026 года сотрудники Росгвардия изъяли из незаконного оборота более 70 единиц оружия и около тысячи боеприпасов. Итоги работы подвели в пресс-службе регионального управления ведомства.

«За месяц росгвардейцы обработали более двух тысяч заявлений по вопросам оказания государственных услуг гражданам в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности. В рамках комплексной проверки обеспечения сохранности оружия по месту жительства граждан инспекторы Росгвардии осуществили более 360 проверок, в ходе которых выявили 23 правонарушения. Из незаконного оборота было изъято свыше 70 единиц оружия и порядка одной тысячи штук боеприпасов», – говорится в сообщении.

Всех владельцев, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности. Кроме того, жители Югры добровольно сдали 37 единиц оружия и 347 штук боеприпасов.

В Росгвардии также отметили, что по итогам 2025 года Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Югре вошел в тройку лучших подразделений Уральского округа.