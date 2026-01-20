16+
Югра будет привлекать китайских туристов при помощи маршрута «По следам Красного Дракона»

В Югре презентовали туристический маршрут «По следам Красного Дракона»

Югра будет привлекать китайских туристов при помощи маршрута «По следам Красного Дракона»
Фото t.me/stroyka_ugra

В Югре представили новый туристический маршрут для гостей из Китая — «По следам Красного Дракона: Пять стихий Югры». Как сообщил департамент промышленности региона, турпродукт презентовали китайским туроператорам. Маршрут рассчитан на пять дней и знакомит иностранных туристов с бытом и жизнью коренных народов Югры.

Маршрут проходит через Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск и выстроен вокруг образов пяти стихий — дерева, огня, земли, металла и воды. В департаменте пояснили, что такой формат позволяет показать регион через понятные китайской аудитории смыслы: гармонию с природой, традиции и связь человека с окружающим миром.

Программа включает знакомство с бытом коренных народов Севера, ремеслами и северной гастрономией. Отдельный акцент сделан на исторических и культурных связях Югры и Китая.

В 2026 году маршрут планируют продвигать на китайских цифровых платформах и представлять на международных туристических выставках. В департаменте отметили, что маршрут уже получил федеральное признание и вошел в топ-10 конкурса «Открой твою Россию».


Сегодня в 16:47, просмотров: 164, комментариев: 0
