Уральские субъекты федерации в 20 раз нарастили объем денег на выдворение мигрантов

В Уральском федеральном округе за январь-ноябрь 2025 года резко выросли госзакупки на приобретение билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков системы управления тендерами «Тендерплан», в 2024 году регионы УрФО размещали такие тендеры на 537,6 тыс. рублей, а в 2025-м — уже на 11 млн рублей. Таким образом, объем закупок в округе увеличился примерно в 20 раз в стоимостном выражении.

В целом по России регионы за 11 месяцев 2025 года запросили 828,5 млн рублей на покупку проездных документов для исполнения судебных решений о выдворении. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда сумма составила 639,1 млн рублей.

Аналитики «Тендерплана» отмечают, что в расчет включались расходы на билеты, которые используют органы внутренних дел и миграционные службы. Среди возможных причин роста называются усиление контроля за нелегальной миграцией и удорожание перевозок. Кроме того, увеличение сумм может быть связано с переходом на комплексные закупки «пакетов услуг», куда, помимо билетов, включают сопровождение и медицинское обеспечение при перелетах.

Наибольшие объемы закупок в 2025 году пришлись на Центральный федеральный округ — почти 343 млн рублей. Существенный рост также зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе: с 113 млн рублей в 2024 году до 206,8 млн рублей в 2025-м, при снижении количества тендеров с 34 до 19.