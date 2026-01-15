В Нижневартовске пассажиры ждали водителя автобуса, который совершал намаз

Полиция Югры проводит проверку по факту видеозаписи, появившейся накануне в социальных сетях. На ролике запечатлен водитель автобуса, совершающий намаз, пока пассажиры, по словам автора публикации, находятся на улице в мороз. Утверждается, что инцидент произошел в Нижневартовске.

Как сообщили журналисты СургутИнформ-ТВ, личность мужчины уже установлена. Ему может грозить административная ответственность. В полиции уточняют дату и время произошедшего.

По предварительной информации, религиозный обряд водитель одного из городских рейсовых автобусов совершал на конечной остановке.