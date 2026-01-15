16+
В Югре водитель автобуса совершал намаз, пока пассажиры стояли на морозе. Полиция проводит проверку

В Нижневартовске пассажиры ждали водителя автобуса, который совершал намаз

В Югре водитель автобуса совершал намаз, пока пассажиры стояли на морозе. Полиция проводит проверку
Фото t.me/nizhnevartovsk_chp

Полиция Югры проводит проверку по факту видеозаписи, появившейся накануне в социальных сетях. На ролике запечатлен водитель автобуса, совершающий намаз, пока пассажиры, по словам автора публикации, находятся на улице в мороз. Утверждается, что инцидент произошел в Нижневартовске.

Как сообщили журналисты СургутИнформ-ТВ, личность мужчины уже установлена. Ему может грозить административная ответственность. В полиции уточняют дату и время произошедшего.

По предварительной информации, религиозный обряд водитель одного из городских рейсовых автобусов совершал на конечной остановке.


Сегодня в 12:04, просмотров: 306, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:27
У водителя данного автобуса вероятно есть график движения. На конечной остановке у водителя есть технологический перерыв, для того, чтобы водитель мог отдохнуть 5-10 минут (сходить в туалет, извините за подробности) и так далее. Это не повод ожидающим пассажирам автобуса на конечной остановке «бежать сломя голову» с телефоном, снимать водителя автобуса и выкладывать «сломя голову» видео в соцсетях, обвиняя водителя в задержке рейса. Ожидание на конечной остановке обычное явление в общественном транспорте. Хотя пассажиры ожидающим автобусы как всегда «на нервах». Водитель в данном случае не виноват. От административного наказания водителя ничего не изменится. Необходимо увеличивать число автобусов на линии и сокращать график движения до 10-12 минут. Но это мое личное мнение, как пассажира городского общественного транспорта. Необходимо добавить, что городской общественный транспорт это благо, которое недооценивается муниципалитетами и окружными властями. Эра городского общественного транспорта откладывается на потом. Автобусы покупаются по остаточному принципу. Обычно ждут «федерального дядю», который профинансирует покупку. Хотя регион не бедствует и решение «автобусного вопроса» регион способен решить на раз-два. Нам говорят, что якобы к 2030 году в Ханты-Мансийске появятся 67 новых автобусов, а в Сургуте 263 новых автобуса. Может и появятся. Но лично я сомневаюсь, потому что Федеральный бюджет «не резиновый» и должен профинансировать, к примеру, перинатальный центр в Кузбассе, где есть всего 14 родильных домов на 2,5 миллиона жителей. Хотя городской общественный транспорт в Новокузнецк претерпел транспортную реформу и основным перевозчиком там стал «Питеравто». За год в Новокузнецке и пригородах Новокузнецкой Агломерации перевозится более 130 миллионов пассажиров, включая 40 миллионов пассажиров трамваем. Напомню, что количество поездок в городским общественным транспортом в Сургуте сохраняется на уровне 25 миллионов. Проводимая в 2023 году реформа городского общественного транспорта оказалась НЕ НАСТОЯЩАЯ. По прежнему основным способом передвижения по городу и по округу является личных авто. Отчего СМИ пестрят сообщениями о трагедиях на дорогах. Мы к этому привыкли и считаем необходимым злом. Но в дорожных авариях гибнут и дети. Но другие более безопасные средства транспорта не развиваются. К примеру пригородные электрички в пределах югорских Агломераций. Сургут-Нефтеюганск, Сургут-Лянтор. Нижневартовск- Радужный, Нижневартовск- Мегион - Лангепас и так далее. Настоящие электрички, а не то что нам предлагает банкрот РЖД в виде пригородного поезда, в виде пыхтящего «паровоза» Сургут -Кутьях и Сургут- Нижневартовск. Электрички это как минимум «Ласточки». Малая авиация в Югре почила в бозе. И только Евгений Барсов содержит частный аэродром, но ограничивается пилотажной группой. А частных аэродромов и частных перевозчиков малой авиации в Югре не наблюдается. Речной транспорт в период навигации работает лишь в новых арктических районах. В связи с чем окружные власти ставят задачи строить все новые и новые дороги в Югре, все новые и новые автомобильные мосты через Обь. Расходуются гигантские суммы на расширение существующих дорожных магистралей и ежегодный их ремонт. Водитель автобуса, совершающего намаз, по мнению рассерженных ожидающих на конечной остановке пассажиров, виноват. Но Югра достигнув огромных результатов в развитии медицины и открытии в регионе медицинских центров мирового уровня, пробуксовывает в развитии общественного транспорта. У медицинских центров мирового уровня не решены проблемы парковок. К медицинским центрам трудно добираться городским общественным транспортом. Поход в поликлинику или медицинский центр в муниципалитетах Югры это ещё тот квест для пенсионеров, мам с детьми с колясками и инвалидов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

