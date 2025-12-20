Каждый второй работающий югорчанин надеется на годовую премию

Почти половина работающих жителей Югры надеются получить премию по итогам 2025 года. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, 44% респондентов ожидают выплату годового бонуса. При этом 28% опрошенных сообщили, что в их компаниях практика премирования по итогам года отсутствует. Еще 17% не ждут выплат из-за нестабильного финансового положения работодателей, а 10% назвали другие причины.

Ожидания сотрудников зависят от пола, возраста и уровня дохода. Мужчины рассчитывают на премию чаще женщин – 49% против 40%. Более оптимистично настроена молодежь: среди жителей до 35 лет бонусов ждут 47%. Наиболее уверены в премировании сотрудники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц – среди них премию ожидают 55%.

При этом планы работодателей выглядят сдержаннее. Лишь 22% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 24% планируют поощрить отдельных специалистов или подразделения. Четверть работодателей не собираются выплачивать бонусы по итогам года, а около 30% компаний пока не приняли окончательное решение.