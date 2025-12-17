В Югре электросамокатчику присудили крупный штраф за пьяную езду

В Радужном вынесен обвинительный приговор местному жителю, который управлял мощным электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишённым водительских прав за аналогичное нарушение, пишет stribuna.ru.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами ещё на полтора года. Дополнительно в качестве меры наказания был конфискован электросамокат. Штраф разрешено выплачивать в рассрочку в течение 20 месяцев.

Ключевое значение при рассмотрении дела имели технические характеристики устройства. Мощность двигателя электросамоката составляла 800 Вт, а максимальная скорость достигала 50 км/ч. В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения РФ, такое средство относится к механическим транспортным средствам, для управления которыми необходимы водительские права категории «М». Поскольку нарушитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён прав, суд учёл рецидив как отягчающее обстоятельство.