​Юбилейная ярмарка «Товары земли Югорской» поставила новые рекорды

Юбилейная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», приуроченная к празднованию 95-летия Югры, продемонстрировала заметный рост интереса со стороны и бизнеса, и жителей региона. Сравнение сентябрьской и декабрьской ярмарок 2025 года показывает устойчивый рост по всем ключевым показателям, пишет региональный департамент промышленности.

Количество участников увеличилось сразу на 76% – до 267 производителей. На одной площадке свою продукцию представили фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия, ремесленники и производители непродовольственных товаров из разных муниципалитетов округа.

Существенно вырос и объем реализованной продукции: он увеличился на 74% и составил 35,1 тонны. Всего выставку-ярмарку посетили более 15 тысяч югорчан, что также подтверждает высокий интерес к региональным брендам и товарам местного производства.

По итогам работы общая выручка достигла 30,4 млн рублей. Основную часть выручки обеспечили продовольственные товары – 24,1 млн рублей. Продажи непродовольственной продукции составили 6,4 млн рублей.

Лидерами по объему реализации стали традиционные для Севера категории. На первом месте – мясная продукция, которой было продано 9,5 тонны. В значительном объеме приобрели и рыбную продукцию – 7 тонн. Востребованной у покупателей оказалась молочная продукция (3,9 тонны), а также органические продукты – 3 тонны.

Организаторы отмечают, что рост числа участников и объемов продаж говорит не только о расширении ассортимента, но и о формировании устойчивого спроса на качественные товары, произведенные в Югре. Для бизнеса ярмарка становится эффективной площадкой для продвижения, поиска новых партнеров и тестирования продукции, а для покупателей – возможностью выбрать свежие и аутентичные товары напрямую у производителей.

Юбилейный формат и новые рекорды «Товаров земли Югорской» подтверждают, что проект укрепляет статус одной из ключевых региональных площадок, поддерживающих локального производителя и формирующих узнаваемый «вкус Югры» как внутри округа, так и за его пределами.