​В Югре назвали ключевые объекты нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

Управление автодорог Югры представило ТОП региональных объектов национального проекта «Инфраструктура для жизни», работы на которых были выполнены в 2025 году. В рамках нацпроекта в округе реализованы строительство, реконструкция и ремонт нескольких инфраструктурных объектов, имеющих стратегическое значение для транспортной системы региона.

Крупнейшим проектом стало строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Комплекс включает восемь искусственных сооружений общей протяжённостью около 1758 метров: мост через Обь, три путепровода и четыре моста. Новый объект значительно повысил транспортную доступность северных территорий и стал важным звеном в развитии Северного широтного коридора.

Существенные изменения произошли на автодороге Югорск – Таёжный, которая обеспечивает выход из региона в Свердловскую область и входит в опорную сеть автомобильных дорог России. Реконструкция трассы улучшила качество покрытия, повысила уровень транспортной доступности и безопасность движения. Дополнительно проведён ремонт мостовых сооружений на этом направлении: обновлённые мосты через ручьи обеспечивают соответствие геометрических параметров и пропускной способности нормативным требованиям, что снижает риски аварий.

Капитальный ремонт дороги Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым позволил повысить пропускную способность и обеспечить устойчивое сообщение между населёнными пунктами и крупными городскими центрами. При работах применён щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16), отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам.

Особое внимание уделено социально значимой дороге «Подъезд к деревне Шапше», ведущей к популярным туристическим объектам центральной части Югры – эколого-просветительскому центру «Шапшинское урочище» и старинной церкви святого преподобного Евфимия Великого. Здесь обновлено покрытие, укреплены обочины, установлены новые водопропускные трубы, заменены дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

Все работы на перечисленных объектах завершены. В Управлении автодорог Югры отмечают, что реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет продолжена с учётом потребностей жителей региона и современных стандартов в дорожной отрасли.