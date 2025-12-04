За два года в Югре отремонтируют более 45 км трассы «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о начале реализации отдельных решений, принятых по итогам проведения Дней Югры в Совете Федерации и рабочей встречи с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

По словам главы региона, на совещании с начальником ФКУ «Уралуправтодор» Евгением Куркиным детально рассмотрены планы на 2026-2027 годы по приведению в нормативное состояние участков федеральной автодороги Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Согласно озвученным планам, в 2026 году будет обновлено 7,4 км дорожного покрытия. В 2027 году работы продолжатся на трёх участках общей протяжённостью 38,6 км в районе Пыть-Яха и посёлка Пойковский. Это позволит существенно улучшить эксплуатационные характеристики трассы, сделав дорогу более удобной и безопасной для автомобилистов.