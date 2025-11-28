В Югре программа газификации пополнилась 979 домами

В Югре расширили региональную программу газификации, рассчитанную до 2030 года. По новым заявкам жителей в неё дополнительно включены 979 домов. В общей сложности в 53 населённых пунктах планируется подключить к газоснабжению 5 994 домовладения, из них 913 — уже в 2025 году, сообщает канал «Югра официально».

Существенно увеличен и охват садоводческих товариществ. Теперь программа включает 76 СНТ, что позволит поднять общее количество домовладений, которые смогут получить газ, с 6 708 до 9 086. На сегодняшний день в округе уже газифицировано 3 576 домов, из них 3 470 — частные и 106 расположены в садоводческих товариществах.

Бесплатное подключение доступно владельцам частных капитальных домов, подавшим заявку после 21 апреля 2021 года и использующим газ исключительно для личных нужд. При этом дом и земельный участок должны быть оформлены в ЕГРН и находиться в населенном пункте, включённом в программу газификации.

Подать заявку на подключение можно на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах. На сайте connectgas.ru доступен личный кабинет, где можно отслеживать статус заявки, ознакомиться с перечнем необходимых документов, предварительно рассчитать стоимость работ и заказать сопутствующие услуги.