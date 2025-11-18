В Югре поменяли правила парковочных пространств для новых домов

Правительство Югры утвердило изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Новые правила направлены на создание современной городской среды, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и оптимизацию парковочного пространства, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

При проектировании теперь в обязательном порядке будет учитываться размещение парковок для СИМ (электросамокатов, моноколес) в жилых кварталах, деловых центрах и зонах отдыха, а также парковочных мест для электромобилей, оборудованных зарядными станциями. Кроме того, предусмотрены парковки у границ лесопарков и курортных зон для удобства отдыхающих.

Изменен подход к организации парковок у многоквартирных домов. Главная задача — освободить дворы от скопления автомобилей и стимулировать строительство подземных и многоуровневых паркингов. Застройщик может уменьшить общее требуемое количество машино-мест, если часть автомобилей размещается в таких паркингах: на 10% при размещении 50% машин, на 15% — при размещении от 50% до 75%, на 20% — если в паркингах будет находиться более 75% автомобилей.

Для территорий комплексного развития установлен понижающий коэффициент: общее количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей может быть сокращено на 20%. Ожидается, что изменения помогут сделать дворы более безопасными и функциональными, а также позволят проектировать на месте аварийного жилья новые районы с необходимой инфраструктурой, отвечающие современным запросам жителей.