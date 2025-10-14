Куратор кадровой политики в Югре возглавил фонд развития бизнеса

Губернатор Югры Руслан Кухарук не продлил контракт с директором департамента государственной службы и кадровой политики Александром Деменко. Чиновник покинул свой пост, сообщает ura.ru. По данным издания, место Деменко займет первый заместитель руководителя департамента Дмитрий Осипов, ранее работавший вице-спикером Тюменской городской думы, в то время как Руслан Кухарук был главой Тюмени.

Вскоре после ухода с должности Александру Деменко предложили возглавить фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес — Югра», который оставался без руководителя после отставки Дениса Скрыганова.

«По поручению губернатора я займусь перезагрузкой мер поддержки. Сегодня я назначен генеральным директором фонда “Мой бизнес”. Буду заниматься активизацией мер поддержки во взаимодействии с предпринимательским сообществом. В том числе бизнеса ветеранов специальной военной операции», — сообщил Александр Деменко.