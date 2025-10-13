Югорчане могут взаимодействовать с МФЦ в MAX

У жителей Югры появился новый способ взаимодействия с многофункциональными центрами — в национальном мессенджере MAX заработал чат-бот регионального МФЦ, пишет ugra-news.ru.

С его помощью можно записаться на приём, выбрать дату и время визита или отменить запись без звонков и ожидания в очереди. Также бот позволяет проверить статус заявления, узнать, на каком этапе рассмотрения находится дело, и получить адрес ближайшего отделения МФЦ.

Помимо этого, сервис присылает напоминания о визите, чтобы пользователи не пропускали приём. Все операции выполняются за несколько минут прямо в телефоне, без необходимости скачивать дополнительные приложения.

Чат-бот работает круглосуточно и доступен в любое время, обеспечивая быстрый и комфортный способ взаимодействия с МФЦ.