В Югре и России кардинально поменялись правила оказания медпомощи иностранцам

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам и обязательного медицинского страхования. Они существенно изменили порядок доступа иностранцев к медицинским услугам и ужесточили условия включения в систему ОМС, сообщает правительство Югры.

Согласно постановлению правительства РФ № 631, действующему до 1 сентября 2031 года, иностранные граждане могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь только в экстренных случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью — при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических состояний, травмах, отравлениях и других неотложных ситуациях.

«Экстренная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно и в полном объёме — независимо от гражданства, места проживания и наличия документов», — дополнили в департаменте здравоохранения Югры.

Все остальные виды помощи — неотложная и плановая — теперь предоставляются исключительно на платной или страховой основе. Это возможно в рамках:

– договора о предоставлении платных медицинских услуг;

– договора добровольного медицинского страхования (ДМС);

– договора обязательного медицинского страхования (ОМС), заключённого в пользу иностранного гражданина.

По словам специалистов департамента, принятые изменения направлены на унификацию и прозрачность оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Они исключают прежнюю систему дополнительных гарантий оплаты и сложных процедур расчётов между медицинскими учреждениями и иностранными страхователями.

Также документ регламентирует порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан, включая профилактические осмотры и обследования в рамках требований миграционного законодательства.

Параллельно с постановлением правительства вступил в силу и новый приказ Минздрава России № 496н от 21 августа 2025 года, который утвердил обновлённые Правила обязательного медицинского страхования. В них учтены изменения, внесённые в закон об ОМС с 1 сентября.

Теперь право на включение в единый реестр застрахованных лиц имеют только те иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность в России и за которых страхователи непрерывно уплачивали взносы на ОМС в течение последних трёх лет. При этом обязательно требуется подтверждение статуса работающего и наличие СНИЛС.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Югры Александр Фучежи пояснил, что эта норма в первую очередь коснётся временно пребывающих в России иностранцев: «Им обязательно подтверждение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование в течение последних трёх лет и, соответственно, предоставление СНИЛС. На сегодняшний день в Югре 12 490 иностранных граждан застрахованы в системе обязательного медицинского страхования и имеют право на получение медицинской помощи».

По словам Фучежи, полисы ОМС не выдаются иностранцам, временно пребывающим на территории России, если у них нет оформленного статуса — вида на жительство или разрешения на временное пребывание. «Полисы выдаются после прохождения Федеральной миграционной службы, которая подтверждает их статус проживания в стране», — уточнил директор фонда.

Эксперты отмечают, что на практике новый порядок исключает для большинства иностранных граждан возможность включения в единый реестр застрахованных лиц. Это означает, что работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу, должны будут оформлять для своих сотрудников договоры добровольного или платного медицинского страхования, чтобы те могли получать плановую и неотложную помощь.

В департаменте здравоохранения Югры подчеркивают, что изменения законодательства создают более чёткую и понятную систему медицинского обслуживания иностранцев, где каждый случай регулируется договором, а финансирование строго контролируется.

«Принятые изменения направлены на упрощение и унификацию порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам, обеспечение их прав на получение экстренной медицинской помощи и повышение прозрачности финансовых расчётов в сфере здравоохранения», — сообщили в ведомстве.

Для Югры, где работает значительное число иностранных граждан, особенно в промышленной и строительной сферах, нововведения означают необходимость более жёсткого контроля со стороны работодателей и органов здравоохранения. Ранее иностранные работники нередко обращались за медицинской помощью без страховки, что создавало нагрузку на государственные медицинские учреждения. Теперь же расходы будут покрываться за счёт страховых компаний или самих работодателей.

Кроме того, новые правила позволят регионам точнее учитывать объём оказываемой помощи и её стоимость, а также снизить финансовые риски для медицинских организаций.