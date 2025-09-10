Более 27 тысяч югорских пенсионеров получают доплату к пенсии за детей и студентов-очников

В Югре 27 095 пенсионеров получают прибавку к пенсии за иждивенцев – несовершеннолетних детей и студентов-очников. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по ХМАО.

Такую поддержку могут получать родители, если у них оформлена страховая пенсия по старости или инвалидности. Главное условие – ребенок должен находиться на полном обеспечении у пенсионера. При этом доплата полагается не только на родных или усыновленных детей, но и на внуков, братьев и сестер, если они живут без трудоспособных родителей и учатся очно.

Доплата начисляется:

на одного ребенка – 17 815,40 руб.

на двух детей – 22 269,25 руб.

на трех и более – 26 723,10 руб.

Это с учетом районного коэффициента 1,5, действующего в Югре.

Если ребенку нет 18 лет, выплаты оформляются автоматически, без справок. Для студентов от 18 до 23 лет потребуется подтвердить очную форму обучения и факт иждивения. Заявление можно подать в клиентской службе СФР или онлайн − через Госуслуги.

«Если студент находится в академическом отпуске или его призвали на срочную военную службу, то право на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере сохраняется, а вот в случае отчисления из учебного заведения или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения доплата за иждивенцев прекращается», – отметила управляющий Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре Ольга Галюк.

Если ребенок родился после 1 января 2024 года, доплата также назначается автоматически.

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).