Краснокнижный подъельник впервые замечен в заповеднике Югры

Инспекторы природного парка «Кондинские озера» впервые обнаружили на территории заповедника редкое растение – подъельник обыкновенный. Он занесен в Красную книгу ХМАО и редко встречается во влажных смешанных и хвойных лесах.

«Это растение практически лишено окраски из-за полного отсутствия в клетках хлорофилла. Большую часть года растение ведет подземный образ жизни, а на поверхности земли появляется лишь на непродолжительный срок для размножения. Распространяется подъельник семенным путем. Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре», – рассказали в Природнадзоре Югры.

Особенность подъельника – в его необычном способе питания. Он не получает энергию от солнца, как большинство растений, а питается через грибы, которые в свою очередь получают питание от корней деревьев. Такая сложная схема делает подъельник эпипаразитом – паразитом паразита.

«Подъельник обыкновенный – редкий вид, который является индикатором требующих защиты старовозрастных нетронутых лесов и включен в региональные Красные книги нескольких областей России», – добавили специалисты.

В Красной книге Югры 2024 года подъельник отнесен к третьей категории редкости – он подлежит постоянному контролю численности. До этого он упоминался лишь в приложении к Красной книге, но теперь впервые официально зафиксирован в «Кондинских озерах».