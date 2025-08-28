16+
В Югре дорожники применяют новые технологии при ремонте и строительстве

Дорожники Югры рассказали, какие новые технологии применяют при строительстве и ремонте
Фото t.me/depdorhos

В Ханты-Мансийском автономном округе активно внедряются современные технологии дорожного строительства, которые позволяют значительно увеличить срок службы покрытий. Это особенно важно для региона с суровыми климатическими условиями, где перепады температур, промерзание грунта и высокая влажность традиционно становятся серьёзным испытанием для дорожной сети.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — не только повысить долговечность дорог и снизить расходы на их содержание, но и обеспечить более высокий уровень безопасности движения.

Одним из примеров внедрения новых решений стало применение стыковочных лент марки «Брит» А. Эти материалы используются для герметизации швов между слоями асфальтобетонного покрытия, предотвращая проникновение влаги и разрушение дорожной конструкции. Ленты особенно эффективны на мостовых переходах. Так, они применяются при устройстве технологического шва на строящемся мосту через Обь в районе Сургута.

Другим приоритетным направлением является использование специальных асфальтобетонных смесей, адаптированных под конкретные климатические и эксплуатационные условия. В частности, на ряде объектов верхние слои устраиваются из щебёночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМА-16) на полимерно-битумном вяжущем. Такой материал обеспечивает устойчивость к трещинам и колееобразованию, повышает прочность и срок службы полотна.

Уже сегодня новые технологии применяются на крупных дорожных объектах округа: при ремонте автодороги «Юг» (участок км 199+000 – км 236+900), трассы Стрежевой – Нижневартовск (участок км 32+716 – км 44+000), а также при капитальном ремонте подъезда к деревне Шапша.


Сегодня в 15:09, просмотров: 166
