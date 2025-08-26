В ХМАО на юбилей города нефтяников могут приехать Сергей Собянин и Вагит Алекперов

На празднование 50-летнего юбилея Когалыма, которое состоится 26 и 27 августа, ожидается визит высокопоставленных гостей. Среди приглашенных – мэр Москвы Сергей Собянин, экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и другие значимые фигуры, чья карьера связана с этим нефтяным городом, поделился источник «Вестника».

«Известно, что приедут важные, охраняемые лица. Будет Собянин, естественно Алекперов и вся большая свита. То есть те, кто когда-то начинал свою карьеру именно в Когалыме. Но почти вся информация засекречена, потому что боятся провокаций», – сообщил он.

Программа юбилея включает выступление пилотажной группы «Русские Витязи», фестиваль современной музыки, открытие аквапарка и другие события.

Сергей Собянин не случайный гость для Когалыма − в начале 90-х он возглавлял город, затем стал первым заместителем губернатора ХМАО Александра Филипенко.

Кстати, в нашем телеграм-канале мы публиковали редкое архивное видео тех лет, где он говорил: «Я почему-то верю, что Когалым будем вечным городом». Там же молодой Собянин признает, что вопрос о запасах нефти − «самый больной для нефтяных регионов».

Связь Когалыма с Вагитом Алекперовым также символична — именно с этого города началась его история в «Лукойле». В 2022 году он покинул пост президента компании, которую возглавлял почти 30 лет из-за введенных против него санкций.