16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый

В Югре за выходные под колеса попали двое пешеходов

​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый
Фото: ГАИ Югры

Два пешехода − семилетняя девочка и 54-летний мужчина − пострадали в ДТП в Югре в минувшие выходные. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первое ДТП случилось в субботу, 23 августа, около 16:55 в Сургуте. В жилой зоне 31-летний водитель автомобиля «Belgee X50», по предварительным данным, сбил ребенка. Девочка выбежала на дорогу из-за припаркованной машины.

Второй случай произошел в воскресенье, 24 августа, в Нижневартовске. 54-летний мужчина перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Его сбил автомобиль «Belgee X70». Пешеход также получил травмы.

Всего за выходные на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:19, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Nordwind Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Сургутом 655
  2. Рейсы из Сургута в Санкт-Петербург задерживаются из-за ограничений в Пулково 642
  3. Работа в торговом зале стала самой востребованной у подростков в ХМАО 618
  4. Погода в Югре на 25-26 августа: тепло, ветер и кратковременные дожди 602
  5. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 587
  6. В Мегионе очевидцы спасли тонущего в реке мужчину 540
  7. В Тюмени прошёл августовский педагогический форум 501
  8. ​Тюменская область готовится к выборам: 941 кандидат и 570 тысяч избирателей 493
  9. ​В Тюменской области проверили энергосистему перед стартом отопительного сезона 476
  10. В Урае собака напала на ребенка на территории школы 458
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5143
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 2713
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2078
  4. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1781
  5. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1771
  6. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1723
  7. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1701
  8. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 1605
  9. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1580
  10. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 1554
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29474
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6944
  3. ​А Сайма ждет… 5520
  4. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5143
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 5091
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4791
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4594
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4491
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4336
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4100

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика