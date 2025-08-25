В Югре за выходные под колеса попали двое пешеходов

Два пешехода − семилетняя девочка и 54-летний мужчина − пострадали в ДТП в Югре в минувшие выходные. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первое ДТП случилось в субботу, 23 августа, около 16:55 в Сургуте. В жилой зоне 31-летний водитель автомобиля «Belgee X50», по предварительным данным, сбил ребенка. Девочка выбежала на дорогу из-за припаркованной машины.

Второй случай произошел в воскресенье, 24 августа, в Нижневартовске. 54-летний мужчина перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Его сбил автомобиль «Belgee X70». Пешеход также получил травмы.

Всего за выходные на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.