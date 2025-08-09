​Югре можно погрузиться в культуру ханты и манси в музее под открытым небом «Суеват пауль»

В день коренных народов мира Департамент промышленности Югры поделился с земляками не очень растиражированным местом, где можно познакомиться с культурой ханты и манси.

В шести километрах от Югорска находится музей под открытым небом «Суеват пауль», название которого в переводе с мансийского означает «посёлок, стоящий на краю бора, продуваемый северными ветрами». Здесь воссоздан традиционный поселок коренных народов, некогда проживавших на левом берегу Нижней Оби и в северо-уральских предгорьях.

Посетители могут увидеть настоящий жилой дом с внутренним убранством, священные сумьяхи — хранилища семейных духов-покровителей, лабазы для хранения продуктов, хлебную печь для выпечки традиционного хлеба, а также хозяйственные постройки: загон для оленей, будки для собак и охотничьи ловушки.

Музей «Суеват пауль» позволяет наглядно познакомиться с бытом и культурой ханты и манси, сохранившимися с давних времён. Подробная информация о графике работы и экскурсиях размещена на портале «Визит Югра».