В Нефтеюганске под суд пойдет женщина, пытавшаяся организовать заказное убийство

Жительница Нефтеюганска предстанет перед судом по обвинению в том, что пыталась нанять киллера. Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором женщине вменяют организацию приготовления к убийству по найму, а также истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, обвиняемая, испытывая неприязнь к знакомой, решила добиться ее смерти чужими руками и начала искать исполнителя. Однако довести задуманное до конца ей не удалось: преступление предотвратили оперативные сотрудники полиции, один из которых и выступил в роли «киллера».

Как уточняется, в июле 2025 года в рамках оперативных мероприятий убийство инсценировали. Женщине передали фотографии «убитой» в качестве доказательства, после чего она, по данным следствия, передала исполнителю денежное вознаграждение. Сразу после этого подозреваемую задержали.

Помимо эпизода с приготовлением к убийству, следствие указывает на жестокое обращение с детьми: по материалам дела, женщина систематически наносила побои своим несовершеннолетним детям.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.