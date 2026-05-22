Администрация Сургута заключила соглашения с кикшеринговой компанией

Для безопасного передвижения пешеходов, водителей и пользователей средств индивидуальной мобильности Администрация Сургута заключила соглашение с кикшеринговой компанией, ужесточив правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на территории города. Расширили зоны запрета движения, ограничили скорость на ряде улиц и парков, а также усилили контроль за нарушениями. Все нововведения ввели на основании обращений жителей и опыта прошлых сезонов. О новых правилах корреспондентам «НГ» рассказали в администрации Сургута и сервисе кикшеринга.

«Администрацией города заключено соглашение по вопросам организации сервиса проката средств индивидуальной мобильности на территории города Сургута. Заключено с одной организацией – обществом с ООО «ВУШ». Другие кикшеринговые организации пока не заходили в администрацию города с уведомлением о том, что они будут оказывать сервис проката средств индивидуальной мобильности. Может еще в мае-июне кто-нибудь присоединится», – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

По ее словам, часть ограничений связана с дорожной кампанией 2026 года. Временные зоны запрета движения на электросамокатах введут на участках проспекта Ленина, улиц Дзержинского, Федорова, Профсоюзов, Энгельса и Электротехнической – там, где будут идти ремонтные работы. Кроме того, постоянный запрет уже действует на улице Университетской на участке от Маяковского до Пролетарского проспекта. Здесь установлены дорожные знаки 3.35, запрещающие движение средств индивидуальной мобильности. «Эти ограничения касаются всех пользователей электросамокатов, в том числе и частных», – подчеркнула замдиректора департамента. Под ограничения также попадут некоторые скверы и парки города.

При этом ездить на электросамокатах по велодорожкам по-прежнему разрешено. Как напомнила Анна Коршунова, движение СИМ регулируется правилами дорожного движения, а приоритет на тротуарах всегда остается за пешеходами. «Если водитель электросамоката мешает пешеходам, то он должен спешиваться и пройти уже ногами, ведя электросамокат, а не ехать на нем», – отметила она. Добавим, что для удобства сургутян в городе сегодня расширяется сеть велодорожек. Для любителей кататься на самокатах и велосипедах проложено порядка 10 километров дорожек, а этим летом их обустроят еще на трёх участках городских магистралей.

В соглашении между мэрией и кикшеринговым сервисом прописаны и ограничения скорости. Формально правила допускают движение СИМ до 25 километров в час, однако в Сургуте для ряда участков скорость дополнительно снизили до 20 километров в час. Речь идет о территориях с высоким пешеходным трафиком: проспекте Комсомольском, улице Университетской, 30 лет Победы, Майской, Студенческой и ряде других улиц. Отдельные ограничения касаются дворов и жилых зон. Там скорость также ограничивается, а парковки для самокатов должны быть обозначены разметкой. Ее нанесением занимаются сами кикшеринговые компании.

В свою очередь операционный управляющий кластера городов Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск сервиса кикшеринга Денис Ефимов рассказал, что около 85% поездок – это транспортный сценарий, когда люди используют самокат не для развлечения, а как альтернативу общественному транспорту или автомобилю. «Для большинства пользователей самокат — способ быстро добраться из точки А в точку Б. Но важно соблюдать правила дорожного движения», – пояснил Денис Ефимов.

В администрации города отмечают, что обращений в отношении на электросамокатов было много. Горожане сообщают о хаотично брошенных самокатах, поездках вдвоем и втроем, использовании СИМ несовершеннолетними, а также опасной езде через пешеходные переходы без спешивания. В кикшеринговой компании признают, что случаи опасной езды продолжаются. Однако утверждают, что их количество постепенно снижается. «Мы сейчас видим заметное улучшение, поскольку статистика показывает уменьшение ДТП и уменьшение в общей массе нарушений», – заявил представитель сервиса.

Сообщить о нарушителях могут и сами жители. Для этого работает чат поддержки: пользователь может отправить фотографию нарушения, после чего сервис проверит информацию и примет меры. «Наши аналитики это анализируют, смотрят и по итогу либо блокируют аккаунт, либо выписывают штраф», – рассказал Денис Ефимов.

