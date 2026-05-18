Следственный комитет Югры направил в суд дело о хулиганстве в торговом центре Сургута

В Сургуте завершили расследование уголовного дела против 18-летнего гражданина иностранного государства, которого обвиняют в хулиганстве с применением насилия. Дело направили в суд, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Преступление выявили в январе 2026 года во время мониторинга соцсетей. По данным следствия, в одном из торговых центров Сургута между подростками произошел конфликт по малозначительному поводу. В результате 16-летний юноша получил телесные повреждения.

По подозрению в преступлении оперативно установили и задержали 17-летнего уроженца иностранного государства. Сейчас ему 18 лет.

«По ходатайству следователя СКР решением суда он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время. По уголовному делу следователями СКР собраны достаточные доказательства, расследование завершено направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.