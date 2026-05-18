Ассоциация ветеранов десантных войск и спецназа Югры отметила 10-летие

Региональная общественная организация Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа» отметила 10-летие. Об этом сообщили в администрации Сургута. Ассоциация объединяет ветеранов Афганистана, Чечни, СВО и других горячих точек. Организацию возглавляет ветеран специальной военной операции Сергей Фоменко.

За десять лет участники ассоциации установили памятники и мемориалы, провели спортивные турниры в честь павших героев, участвовали в патриотическом воспитании школьников. Ветераны оценивают строевую подготовку, проводят «Уроки мужества», делятся опытом и рассказывают о дисциплине.

Также члены ассоциации помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей в зоне проведения СВО, оказывают поддержку семьям погибших героев.

Накануне прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею организации. В нем приняли участие представители администрации и Думы Сургута, ветераны СВО, представители патриотических и волонтерских организаций города, а также члены Союза десантников России. Для гостей выступили творческие коллективы Сургута.